МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Макростабильность в России в полной мере обеспечивается, регулятор и власти действуют успешно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции США. Рубль впал в турбулентность и готовит россиянам сюрпризы

"Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно. Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим", — сказал Песков, отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика введенные ограничения.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.