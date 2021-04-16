2021-04-16T14:45:19+03:00
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В Кремле рассказали о влиянии санкций США на экономику России
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Макростабильность в России в полной мере обеспечивается, регулятор и власти действуют успешно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... ПРАЙМ, 16.04.2021
россия, сша, кремль, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Макростабильность в России в полной мере обеспечивается, регулятор и власти действуют успешно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции США.
"Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно. Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим", — сказал Песков, отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика введенные ограничения.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.