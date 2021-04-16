МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российская Федерация в феврале текущего 2021 года вложила в американские государственные ценные бумаги $5,756 миллиарда.

Об этом сообщается на сайте минфина США.

В январе этого года объем вложений России в госдолг США был на уровне $6,145 миллиарда.

Самыми крупными держателями госбумаг Штатов в феврале оказались Япония ($1,258 триллиона) и Китай ($1,104 триллиона).

Россия сократила свою долю вложений в долгосрочные облигации: с $2,7 миллиарда до $306 миллионов.

А вот доля краткосрочных облигаций увеличилась — наоборот — выросла с $3,4 миллиарда до $5,45 миллиарда.

Напомним, что накануне, 15 апреля, США ввели новые санкции в отношении России.