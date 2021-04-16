МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российская Федерация в феврале текущего 2021 года вложила в американские государственные ценные бумаги $5,756 миллиарда.
Об этом сообщается на сайте минфина США.
В январе этого года объем вложений России в госдолг США был на уровне $6,145 миллиарда.
Самыми крупными держателями госбумаг Штатов в феврале оказались Япония ($1,258 триллиона) и Китай ($1,104 триллиона).
Россия сократила свою долю вложений в долгосрочные облигации: с $2,7 миллиарда до $306 миллионов.
А вот доля краткосрочных облигаций увеличилась — наоборот — выросла с $3,4 миллиарда до $5,45 миллиарда.
Напомним, что накануне, 15 апреля, США ввели новые санкции в отношении России.
https://1prime.ru/state_regulation/20210416/833481777.html