МИНСК, 16 апр — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает получить второй транш российского госкредита в размере 500 миллионов долларов до конца июня текущего года, заявил в пятницу глава минфина республики Юрий Селиверстов.

Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов.

"Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня (транш поступит – ред.)", — сказал министр журналистам.

На вопрос, ведутся ли переговоры с РФ относительно новых кредитов, Селиверстов ответил: "Я бы не озвучивал". События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 апреля

Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш — в 2021 году.

До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.