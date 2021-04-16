МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ намерен с помощью новой бизнес-модели реализовать инвестиционные проекты на 10 триллионов рублей к концу 2025 года, а также брать на себя более перспективные задачи и активно участвовать в реализации фронтальных стратегий, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

"ВЭБ готов брать на себя более амбициозные задачи и активно участвовать в реализации фронтальных стратегий правительства. Новая бизнес-модель ВЭБ.РФ позволит при наличии капитала и ликвидности реализовать инвестиционные проекты на 10 триллионов рублей к концу 2025 года", — сказал он. Кабмин обсуждает временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов

По данным госкорпорации, для выполнения национальных целей развития ВЭБ должен выступить в роли интегратора приоритетных проектов, создать клиентоцентричную систему поддержки бизнеса, а также снять возможные риски экономических циклов или сложных этапов проектов.

"Группа ВЭБ.РФ выступает ключевым партнером государства и бизнеса, обеспечивающим комплексную поддержку приоритетных для экономики направлений развития", — заключил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства, председатель набсовета ВЭБа Дмитрий Григоренко.

ВЭБ проведет внутреннюю реформу для увеличения эффективности работы, а также создаст крупный инвестиционный блок: в рамках пересмотра стратегии ВЭБ намерен стать инвестиционным акселератором.