МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по предварительной оценке, вырос до 86,5 пункта с уровня марта в 84,9 пункта, сообщается на сайте университета. Число новостроек в США в марте выросло до максимума за 15 лет

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, что показатель вырос до 89,6 пункта.

Индекс текущих экономических условий, также по предварительной оценке, увеличился до 97,2 пункта с 93 пунктов в марте. Но индекс экономических ожиданий остался на мартовской отметке в 79,7 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.