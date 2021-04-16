МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД РФ) потребовало от властей государств СНГ, чтобы их граждане, находящиеся на территории России нелегально, в срок до 15 июня покинули страну.

Об этом заявил в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи Содружества замглавы МВД России Александр Горовой.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, <…> эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу", — отметил Горовой.

Итак, согласно статистике ведомства, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сейчас в России нелегально находятся:

свыше 332 тысяч мигрантов из Узбекистана,



247 тысяч граждан Таджикистана,



152 тысячи — с территории Украины,



120 тысяч — из Азербайджана,



115 тысяч — из Киргизии,



61 тысяча человек — из Армении,

56 тысяч — из Молдавии,



49 тысяч — из Казахстана.

Напомним, что в середине декабря прошлого 2020 года президент РФ Владимир Путин указом продлил сроки временного проживания мигрантов на территории страны из-за пандемии коронавируса. Срок был установлен — до 15 июня 2021 года.