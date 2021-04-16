ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. США исключили Швейцарию и Вьетнам из списка стран, манипулирующих валютой, говорится в полугодовом докладе американского минфина по валютным вопросам.

"В соответствии с Законом о торговле и конкуренции 1988 года, министерство финансов США установило, что не существует достаточных доказательств, позволяющих сделать вывод о том, что Вьетнам, Швейцария или Тайвань манипулируют своим обменным курсом для любой из целей, перечисленных в Законе", — говорится в докладе, опубликованном в пятницу на сайте министерства.

Вместе с тем минфин США полагает, что последующее взаимодействие с Швейцарией и Вьетнамом, а также более тщательная оценка событий в мировой экономике за прошлый год позволят установить, имели ли место факты вмешательства со стороны правительств этих стран в работу валютных рынков, или нет. Согласно заявлению министерства, это необходимо для "предотвращения действенной стабилизации платежного баланса" и получения Вьетнамом и Швейцарией "несправедливых преимуществ в торговле". Курс рубля к вечеру растерял рост к доллару

Американский минфин обвинил Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях в декабре 2020 года. Вслед за этим Вашингтон заявил о намерении инициировать консультации с Ханоем и Берном для стабилизации курса валюты и устранения внешних дисбалансов.

Кроме того, в Вашингтоне считают, что 11 их ключевых торговых партнеров, включая КНР, Японию, Южную Корею, Индию, Германию и другие, заслуживают включения в специальный "мониторинговый список" американского минфина. Министерство также призвало Пекин "повысить прозрачность своих валютных интервенций" и прояснить механизм управления обменным курсом юаня.

Под валютными манипуляторами США понимают страны, которые осуществляют интервенции центробанка, чтобы снизить курс национальной валюты.