МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей, что почти на 270 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах. Стало известно, кто оказался самым богатым чиновником в 2020 году

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы государства за минувший год опубликованы на сайте Кремля.

Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля "ГАЗ М21", автомобиль "Нива" и прицеп "Скиф".

В 2019 году Путин заработал 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году доход президента РФ составлял 8,648 миллиона рублей.

В 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей. По итогам года выяснилось, что он больше не владеет земельным участком в 1,5 тысячи квадратных метров – президент его продал, что стало причиной увеличения его доходов за тот период. В 2016 и в 2015 годах доход главы государства был приблизительно одинаковым — около 8,9 миллиона рублей ежегодно, а в 2014 году заработок Путина составил 7,654 миллиона рублей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей.