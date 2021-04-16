МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Пять самых богатых чиновников российского кабмина по итогам 2020 года заработали более 1,5 миллиарда рублей, что составляет две трети доходов всех членов правительства, включая премьер-министра Михаила Мишустина. Назван доход Владимира Путина в 2020 году

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов кабинета министров за 2020 год опубликованы на сайте правительства. В общей сложности доходы премьер-министра, вице-премьеров и министров правительства (32 человека) по итогам прошлого года составили 2,285 миллиарда рублей.

Список самых богатых чиновников возглавил глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей (586 миллионов рублей в 2019 году).

На втором месте по уровню доходов-2020 новый человек в правительстве — министр транспорта Виталий Савельев с 359,4 миллиона рублей. До назначения на должность главы Минтранса Савельев возглавлял "Аэрофлот".

На третьем месте еще один новичок в кабмине — министр энергетики Николай Шульгинов. Его доходы в 2020 году составили 201,7 миллиона рублей. Министр был назначен на пост в ноябре 2020 года, до этого он чуть более пяти лет возглавлял компанию "Русгидро", являющуюся одной из крупнейших в России по мощности электростанций и лидером в части производства "зеленой" энергии.

В число самых состоятельных членов правительства по итогам 2020 года также вошел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, несмотря на то что его доходы существенно снизились — до 142,7 миллиона рублей с 432,3 миллиона рублей годом ранее. Следом идет глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев — его доходы по итогам 2020 года составили почти 133,1 миллиона рублей.

Также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко стал самым богатым среди заместителей премьер-министра Михаила Мишустина, хотя его доход за 2020 год снизился в три раза по сравнению с предыдущим годом и составил 142,7 миллиона рублей.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в 2020 году заработал 24,2 миллиона рублей.

Кроме того, свои доходы раскрыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: она заработала в 2020 году 17 миллионов 473 тысячи рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2020 год указал доход в 84,04 миллиона рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в прошлом году увеличил свои доходы на 6,8 миллиона рублей — до 34,9 миллиона рублей.