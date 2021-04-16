МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Доход премьер-министра РФ Михаила Мишустина, задекларированный им за 2020 год в размере 19,9 миллиона рублей, образовался из заработка по основному месту работы и процентов по вкладам в банке, которые он заработал ранее, сообщили в пресс-службе кабмина. Назван доход Владимира Путина в 2020 году

"Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые председатель правительства РФ заработал ранее", — отметили в правительстве.

Там напомнили, что до перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин в течение нескольких лет работал в бизнесе.

"Возглавив Федеральную налоговую службу, он передал принадлежащие ему активы в управление жене", — сказал представитель пресс-службы.

В заработок супруги премьера в 2020 году, составивший 63,9 миллиона рублей, вошли доходы от депозитных вкладов в банках.

Мишустин возглавил правительство в середине января минувшего года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой. Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году его доход составил 18,9 миллиона рублей, а в 2019 году — 18,2 миллиона рублей.

Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год, до этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге. Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 54,8 миллиона рублей.