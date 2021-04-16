МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Россия в ближайшие годы будет постепенно снижать дефицит бюджета до 1% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Лавров оценил санкции США против российского суверенного долга

США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

"Основная мера по укреплению финансовой стабильности — это приведение дефицита бюджета к нормальному уровню — по нашим оценкам, порядка 1% ВВП. В этом году мы планируем дефицит чуть больше 2% — порядка 2,4%. В последующие годы мы планируем снижать этот показатель до уровня 1%", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Наша основная задача для стабилизации финансовой системы, для стабилизации финансового рынка — дать уверенность в реализуемости наших планов по нормализации бюджетной политики, выхода ее на обычные уровни финансирования дефицита. Это позволит нам и финансировать расходы, которые у нас запланированы, и это позволит нам иметь достаточно устойчивые возможности по привлечению внутренних заимствований", — добавил глава Минфина.

Он напомнил, что в прошлом году объем заимствований превысил обычный уровень в два раза, но уже в текущем году объем заимствований вернется к нормальным безрисковым параметрам. Сократить объемы заимствований удастся, в том числе, за счет переходящих с прошлого года остатков.

"Это хорошо, это успокаивает участников рынка, и помогает снижать доходности по нашим ценным бумагам", — подчеркнул он.

В четверг Минфин сообщил, что объем внутренних заимствований в 2021 году сократится на 875 миллиардов рублей за счет использования свободных бюджетных остатков прошлого года. Программа внутренних займов на текущий год предполагала привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении.