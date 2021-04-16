МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Россия сможет выйти на внешний рынок заимствований в текущем году, займы, скорее всего, будут в евро, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Силуанов пообещал постепенное снижение дефицита российского бюджета

"Я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно, не долларовые заимствования. Скорее всего, мы будем заимствовать в евро, как и в прошлом году. Посмотрим, будем искать соответствующее окно возможностей", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Силуанов отметил, что основным источником для финансирования дефицита бюджета выступают внутренние заимствования. "Я уверен, что мы выполним тоже все плановые задания по заимствованиям на внутреннем рынке", — добавил министр.

Глава Минфина указал, что большая часть займов на внутреннем рынке осуществляется с привлечением ресурсов российских финансовых институтов. "Это наши банки, страховые компании. Мы видим повышенный спрос на наши финансовые инструменты. Буквально на этой неделе мы осуществили наибольший объем заимствований на финансовом рынке. Большой спрос, большой интерес наших финансовых институтов к ценным бумагам министерства финансов", — сообщил он.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.