ПАРИЖ, 17 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в скором времени планирует провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Накануне Макрон принял в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского. Пользуясь случаем, Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины и важность развития отношений между странами во всех сферах. Политологи назвали цель санкций США против России

"Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным", — говорится в коммюнике.

Президент Франции обратил внимание на сложность достижения соглашений по Донбассу и угрозу эскалации боевых действий, а также выразил решимость касательно полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти устойчивое политическое решение конфликта, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.