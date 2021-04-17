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Макрон намерен провести переговоры с Путиным в ближайшее время
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Президент Франции Эммануэль Макрон в скором времени планирует провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным, говорится в коммюнике Елисейского дворца. Накануне Макрон... ПРАЙМ, 17.04.2021
россия, франция, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 17 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в скором времени планирует провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Накануне Макрон принял в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского. Пользуясь случаем, Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины и важность развития отношений между странами во всех сферах.
"Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным", — говорится в коммюнике.
Президент Франции обратил внимание на сложность достижения соглашений по Донбассу и угрозу эскалации боевых действий, а также выразил решимость касательно полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти устойчивое политическое решение конфликта, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.