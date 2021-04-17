ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. США рассматривают возможность запретить своим банкам сделки с рублевыми облигациями российских госбанков на вторичном рынке, пишет Блумберг со ссылкой на источники. Макрон намерен провести переговоры с Путиным в ближайшее время

"Возможности президента Джо Байдена включают расширение мер, объявленных в четверг, а именно запрет финансовым институтам США участвовать в сделках на вторичном рынке с рублевыми облигациями, выпущенными российскими госбанками", — рассказали анонимные источники агентства.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.