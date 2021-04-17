2021-04-17T17:47:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210417/833486018.html
США могут запретить банкам сделки с рублевыми бондами на вторичном рынке
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США рассматривают возможность запретить своим банкам сделки с рублевыми облигациями российских госбанков на вторичном рынке, пишет Блумберг со ссылкой на источники. "Возможности... ПРАЙМ, 17.04.2021
санкции против рф, сша, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. США рассматривают возможность запретить своим банкам сделки с рублевыми облигациями российских госбанков на вторичном рынке, пишет Блумберг со ссылкой на источники.
"Возможности президента Джо Байдена включают расширение мер, объявленных в четверг, а именно запрет финансовым институтам США участвовать в сделках на вторичном рынке с рублевыми облигациями, выпущенными российскими госбанками", — рассказали анонимные источники агентства.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.