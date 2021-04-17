МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Калининградская область наряду с Сахалинской станет пилотной площадкой для отработки технологий, связанных с сокращением выбросов парниковых газов в атмосферу, сказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам совещания по вопросам развития альтернативных видов энергетики. В российскую "зеленую" энергетику вольют 350 миллиардов рублей

"Тема низкоуглеродного развития включает в себя массу вопросов, начиная от вопросов науки, поглощающей способности наших лесов, нашей экономической политики… Калининградская область обладает огромным потенциалом, уникальным положением, мощностями энергетическими и главное, эффективной командой. Нам очень важно, чтобы на территории Калининградской области как раз был этот пилотный полигон по отработке разных технологий", — сказал журналистам Решетников.

Президент России Владимир Путин в ноябре пошлого года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу на пленарном заседании 20 апреля.

"Сахалин был первым регионом, который вышел с такой инициативой. И мы вышли с такой инициативой. Но у Калининграда есть ряд своих особенностей и ряд преимуществ, которые можно было бы использовать. С учетом того, что Россия имеет дифференцированный экспорт, мы торгуем активно с Азией и Евросоюзом… поэтому очень важно, чтобы мы и азиатские технологии учета могли применять, и европейские, чтобы новые виды регулирования не ограничивали наши экономические возможности", — сказал журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Решетников добавил, что в Калининградской области в рамках пилотной программы должны заработать 10-15 конкретных проектов, например, таких как выработка водорода. По словам министра, после разрыва кольца БРЭЛЛ в регионе освободятся энергетические мощности, которые нужно будет задействовать. Он отметил, что Росатому, владеющему технологиями, предстоит совместно с ИНТЕР-РАО совместно проработать этот вопрос, который затем будет рассмотрен в правительстве.