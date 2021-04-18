ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр – ПРАЙМ. Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года — с 2025 года, и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. США назвали Россию своим соперником в космосе

"И честно их (международных партнеров – ред.) предупредить о выходе из МКС с 25 года", — заявил в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Такое решение, указывается в сюжете, было принято 12 апреля, в День космонавтики, на совещании у президента Владимира Путина. "Россия планирует создать свою национальную космическую станцию. МКС серьезно устарела, и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами", — сказано в эфире телеканала.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у президента в День космонавтики обсуждалась судьба Международной космической станции и новой российской станции, которая придет ей на смену.

В свою очередь глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования создания Российской орбитальной служебной станции с реализацией проекта после 2025 года.

До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В российском сегменте МКС были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.

После 2025 года Соловьев прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.

В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.

Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.

Также сообщалось, что новая российская орбитальная служебная станция, проект которой прорабатывает ракетно-космическая корпорация "Энергия", сможет работать бесконечно долго, по своим размерам она будет больше "Мира", будет летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем. Космическим туристам в России предложат ускоренный курс подготовки

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года.

По данным РКК "Энергия", оператора российского сегмента станции, общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Из них вклад США составил 81,8 миллиарда, России — 9,3 миллиарда, Европы — 12,9, Японии — 14,8 и Канады — 2,8. Россия заплатила за проект менее 10% общей суммы, но, по международным договоренностям, получила доступ к использованию 33% ресурсов станции.

Ежегодные расходы на содержание станции составляют до 5 миллиардов долларов в год. Из них около 3-4 миллиардов ежегодно из бюджета запрашивает НАСА, а остальную сумму выделяют другие участники проекта.

Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 года.