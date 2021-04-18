МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Новая российская национальная орбитальная станция обойдется стране примерно в 1 триллион рублей, полагает российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. США назвали Россию своим соперником в космосе

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости предупредить партнёров по Международной космической станции о выходе России из проекта после 2025 года. Также в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" было сказано о планах создания Россией национальной космической станции. Кроме того, было заявлено о планах пилотируемых полетов на Луну и миссии на Марс с использованием ядерного буксира.

"Если такое решение принято, оно крайне затратное. Я думаю, лет за 10 оно выльется в триллион рублей", — сказал эксперт РИА Новости.

Он также отметил, что необходимо предложить широкое международное участие в этом проекте.

По словам Ионина, решение о выходе из проекта МКС связано не только с техническими проблемами на МКС, в частности, утечкой воздуха, но и с тем, что США станция тоже уже не интересна, поскольку они намерены сосредоточить усилия на создании окололунной станции и высадке астронавтов на Луне.

"Понятно, что американцы тоже с таким же вопросом вышли бы через какое-то время. Здесь игра на опережение: кто выйдет раньше. Это обозначение позиции, что дальше по МКС переговоры можно не вести", — сказал Ионин.

Он полагает, что заявление российской стороны принято бесповоротно и не будет предметом торга.

Среди прозвучавших на совещании проектов Ионин выделил ядерный буксир и назвал его действительно прорывным, но отметил, что для его реализации надо будет подумать о высоте станции. Её выбор важен для того, чтобы буксир мог работать со станцией как единая система.

"Для того, чтобы эти два проекта связать, станцию и буксир, станция должна летать на высоте не ниже 600 километров. Тогда она выступает в роли орбитального космодрома для буксира. Потому что буксир ядерный нельзя подпускать ближе к Земле", — добавил эксперт.

Он напомнил о том, что, согласно ранее звучавшим предложениям, орбита станции должна иметь такое наклонение, чтобы с неё просматривалась вся территория России. По словам Ионина, возможно, выбор высоты имеет более принципиальное значение. Частный бизнес могут привлечь к развитию космоса

ФОРПОСТЫ НА ОРБИТЕ

Россия имеет большой опыт в создании орбитальных станций. От небольших "Салютов" и "Алмазов" до многомодульной станции "Мир" и российского сегмента Международной космической станции.

О необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил ранее руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. После 2025 года он прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.

Его заявление появилось после того, как в российском сегменте МКС были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.

В октябре 2020 года Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.

Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.

Также сообщалось, что новая российская орбитальная служебная станция по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.