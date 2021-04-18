МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что нужно временно запретить въезд граждан России в страны Евросоюза, об этом он написал в Twitter. Fitch оценило устойчивость России к новым санкциям

"Возможно, должен наступить перерыв для любых, я имею в виду любых поездок из России. До захвата Крыма эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы", — написал Ильвес.

Затем экс-президент ответил в комментариях под своим постом.

"Плохая идея, да. Плохая для россиян. Но, учитывая поведение России, это неизбежно", — написал он.

Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков на посту президента Эстонии. Впервые он был избран президентом в 2006 году, в 2011 году переизбран на второй срок.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".