МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Специалисты Росприроднадзора установили, что из-за протечки дамбы на золотодобывающем предприятии "Коммунаровский рудник" цианиды попали в реку в Хакасии, фоновые концентрации по нитрит-ионам были превышены в 13 раз, по цианидам — в 4,8 раза, говорится в отчете Росприроднадзора, который есть в распоряжении РИА Новости.

В марте в СМИ появилась видеозапись, свидетельствующая о гибели рыбы в реке Белый Июс в Ширинском районе республики. В министерстве экологии Хакасии на прошлой неделе говорили, что результаты исследований показали наличие в воде цианидов, меди и цинка, предельно допустимая концентрация меди превышена до 30 раз, цинка – до 2,7 раза. Отмечалось, что золотодобытчики своими силами устраняют течь на дамбе.

"По результатам обследования и представленным результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний установлено влияние хвостохранилища ПАО "Коммунаровский рудник" на водный объект р. Большая Сыя (превышение по отношению к фоновым пробам по следующим компонентам: водородный показатель в 1,2 раза, нитрит-ион в 13 раз, цианиды — в 4,8 раза). Концентрация цианид-иона ниже по течению относительно хвостохранилища (далее — ГТС) на момент 31.03.2021 достигает значений до 0,5 ПДК", — указывается в отчете Росприроднадзора.

Как уточняет ведомство, превышения концентрации загрязняющих веществ относительно нормативов ПДК вредных веществ на 31 марта не установлено. "Тем не менее в связи с установленным влиянием ГТС на водный объект реку Большая Сыя, указывающем на возможный дренаж сточных вод через борт ГТС, происходящий в результате возможных дефектов в теле ГТС, информация (результаты рейдового осмотра) направлена в адрес прокуратуры Ширинского района и Енисейского управления Ростехнадзора для принятия мер, в рамках имеющихся полномочий", — отмечается в сообщении.

В документе поясняется, что в ходе обследования было установлено, что через плотину хвостохранилища интенсивно просачиваются сточные воды, которые попадают в реку Большая Сыя.

ОАО "Коммунаровский рудник" принадлежит "Южуралзолото" — одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. Активы компании включают месторождения в Челябинской области (действующие — Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство — Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), а также в Хакасии (ОАО "Коммунаровский рудник"). Кроме этого компания разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае — АС "Прииск Дражный", ООО "Соврудник".