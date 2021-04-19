МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В России станет теплее на 3-4 градуса в ближайшие 50 лет. Это может привести к опасным природным, а также экономическим последствиям, пишет Лента.ру со ссылкой беседу ученого РАН с журналистами "Мир 24".

По мнению заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН и замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова, не стоит ждать, что в России наступит вечное лето, но тем не менее, из-за географического положения средние температуры в нашей стране повышаются быстрее по сравнению с более южными.

Повышение температуры в России, по его словам, может привести к лесным пожарам и засухам. Хуже всего будут переносить жару жители городов из-за бетона и асфальта, а также отсутствия растительной среды.

Ученый рассказал об угрозе "скрытого тепла", то есть пара, который неизменно приводит к росту температуры. А насыщенная влажная атмосфера и есть следствие потепления.

"Это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара", — аргументировал Семенов.

.