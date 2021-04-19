МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Единая Россия" собирается предложить президенту Владимиру Путину оплачивать больничные родителям дошкольников в полном объеме и без учета трудового стажа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака на встрече с председателем движения "Совет матерей России", экспертом ОНФ Татьяной Буцкой, как сообщили в пресс-службе партии. Юрист научил, как вернуть лекарства в аптеку, несмотря на запрет

"Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся", — отметил Турчак.

Инициатором данного предложения выступила Буцкая. По ее словам, организация получает тысячи обращений по вопросу оплаты больничных листов. Чаще всего — от молодых родителей, которые либо являются студентами, либо недавно окончили учебное заведение и только начали работать. Буцкая напомнила, что "молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка".

Лидер движения поблагодарила Турчака за инициативы ЕР по поддержке семей с детьми. Отмечается, что в 2020 году по инициативе партии пособие по уходу за детьми до 1,5 лет было увеличено в два раза — до 6,7 тысяч рублей, а максимальный размер пособия для женщин, которые лишились работы во время декретного отпуска — с 6 тысяч до 13 тысяч 504 рублей.

Помимо этого, в 2021 году вступил в силу закон ЕР, согласно которому семья может устроить детей в детсад и начальную школу, если в них уже обучаются их братья и сестры. Прием по новым правилам начался с 1 апреля. "Единая Россия" прорабатывает вопрос законодательного закрепления статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей страны. Предполагается, что этот статус будет подтверждаться специальным удостоверением, которое будет действовать во всех регионах. В партии отмечают, что избавит многодетные семьи от подтверждения своего статуса при переезде в другой регион.