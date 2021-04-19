МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Санкции США в отношении госдолга России окажут ограниченное влияние на финансирование бюджета РФ и финансовые рынки страны благодаря устойчивости России к внешним шокам, полагает международное рейтинговое агентство S&P. Аналитик объяснил, почему рублю не страшны санкции

"Ограничения для финансовых учреждений США на приобретение при первичном размещении российских гособлигаций, на наш взгляд, не окажут существенного влияния на финансирование бюджета России и не повлияют на финансовые рынки страны", — пишет S&P.

Агентство уточнило, что последствия санкций США для рейтинга РФ остаются ограниченными из-за сильных макроэкономических показателей России, которые также включают устойчивость страны к внешним шокам.

При этом агентство отмечает наличие рисков ужесточения санкций и их введения против российских эмитентов, включая коммерческие банки, в течение ближайших нескольких лет.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии. В субботу агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривают возможность запретить своим банкам сделки с рублевыми облигациями российских госбанков на вторичном рынке.

Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране, кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.