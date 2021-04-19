МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе, рисковать жизнями нельзя, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Борисов заявил о необходимости предупредить партнёров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года. Также он рассказал о планах создания Россией национальной космической станции. Кроме того, было заявлено о планах пилотируемых полетов на Луну и миссии на Марс с использованием ядерного буксира. Эксперт оценил, во сколько России обойдется новая космическая станция

В "Роскосмосе" ранее уточнили, что окончательное решение о выходе из проекта МКС будет принято после 2024 года — текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской орбитальной станции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у президента в День космонавтики обсуждалась судьба Международной космической станции и новой российской станции, которая придет ей на смену.

В свою очередь глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования создания Российской орбитальной служебной станции с реализацией проекта после 2025 года.

До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В российском сегменте МКС были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.

После 2025 года Соловьев прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.

В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.

Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.

Также сообщалось, что новая российская орбитальная служебная станция по своим размерам она будет больше "Мира", будет летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.