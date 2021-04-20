МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в декабре-феврале снизилась до 4,9% с 5% в ноябре-январе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали, напротив, рост безработицы до 5,1%.