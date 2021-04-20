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Безработица в Великобритании в декабре-феврале неожиданно снизилась
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Безработица в Великобритании в декабре-феврале снизилась до 4,9% с 5% в ноябре-январе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 20.04.2021
безработица, великобритания, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в декабре-феврале снизилась до 4,9% с 5% в ноябре-январе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали, напротив, рост безработицы до 5,1%.