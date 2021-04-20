МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-феврале снизилось на 26,9% в годовом выражении и составило 19 миллиардов долларов, сообщается в материалах ФТС. Правительство обсуждает временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов

По данным ФТС, в январе-феврале 2021 года внешнеторговый оборот России составил 94,2 миллиарда долларов и по сравнению с январем-февралем 2020 года сократился на 0,7%.

Экспорт России в январе-феврале составил 56,6 миллиарда долларов, что на 6,4% меньше, чем в январе-феврале 2020 года. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,3%, на страны СНГ – 13,7%.

Основой российского экспорта в январе-феврале 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54% (в январе-феврале 2020 года – 63,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 57,6% (в январе-феврале 2020 года – 68,7%), в страны СНГ – 31,5% (26,8%).

Импорт России в январе-феврале составил 37,5 миллиарда долларов и по сравнению с январем-февралем 2020 года увеличился на 9,3%. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 89,7%, на страны СНГ – 10,3%. Россия в марте нарастила поставки нефти в Китай

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 47,7% (в январе-феврале 2020 года – 44,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,8% (в январе-феврале 2020 года – 47,9%), из стран СНГ – 20,2% (21,2%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-февралем 2020 года увеличился на 17,1%, в том числе электрического оборудования на 12,7%, механического оборудования – на 10,4%, инструментов и аппаратов оптических – на 5,6%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 54,9%, грузовых автомобилей – на 37,8%.

В страновой структуре внешней торговли России на долю ЕС в январе-феврале 2021 года приходилось 35,7% российского товарооборота (в январе-феврале 2020 года – 37,7%), на страны СНГ – 12,4% (11,9%), на страны ЕАЭС – 9,2% (8,4%), на страны АТЭС – 34,1% (33,2%).