МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2021 года сократила импорт свежего и мороженого мяса на 13,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 38,3 тысячи тонн, объем поставок мяса птицы снизился на 32,2% — до 23,6 тысячи тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Россия в феврале увеличила экспорт электроэнергии в два раза

Ввоз рыбы в РФ в январе-феврале снизился на 2,4% — до 76 тысячи тонн, экспорт рыбы за этот период сократился на 35,7% — до 173,2 тысячи тонн. Импорт сгущенного молока и сливок уменьшился на 15,3% — до 18,4 тысячи тонн, сливочного масла — на 1%, до 22,6 тысячи тонн, сыров и творога — увеличился на 15,9%, до 55,3 тысячи тонн.

Импорт цитрусовых за январь-февраль понизился на 3,1%, составив 412,2 тысячи тонн, ввоз бананов снизился на 9,1%, до 244,9 тысячи тонн, яблок — вырос на 0,4%, до 183,1 тысяч тонн. Ввоз изделий из мяса и мясных консервов снизился на 1,5%, до 2,3 тысячи тонн. Импорт кофе вырос на 10,4% — до 41,7 тысячи тонн, чая — уменьшился на 4,4%, до 22,3 тысячи тонн.

Одновременно импорт сахара-сырца вырос на 46,1% — до 1,3 тысячи тонн, белого сахара — на 10,1%, до 15,3 тысячи тонн. Ввоз какао-бобов увеличился на 16,7% — до 10,9 тысячи тонн, какао-масла — на 21,7%, до 5,8 тысячи тонн, а импорт продуктов, содержащих какао — снизился на 1,7%, до 21,6 тысячи тонн.

В свою очередь, импорт соевых бобов в Россию за январь-февраль вырос на 2,8% и составил 286,5 тысячи тонн, пальмового масла — на 26,9%, до 182,3 тысячи тонн.

Экспорт водки из России в январе-феврале уменьшился на 16,9% — до 177,892 тысячи декалитров. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в долларовом выражении вырос на 5,6% — до 387,1 миллиона долларов, сигарет и сигар — на 17,7%, до 11,4 миллиона долларов. Ввоз табачного сырья сократился в натуральном выражении на 32,8% — до 17,4 тысячи тонн.