МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Посольство Египта в Москве подтверждает, что есть планы по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, заявил РИА Новости советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз. Власти прокомментировали приостановку чартеров в Турцию

"В ближайшее время, но конкретной даты еще нет", — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время. Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.