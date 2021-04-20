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Египет подтвердил планы на скорый возврат "курортных чартеров"
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Посольство Египта в Москве подтверждает, что есть планы по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, заявил РИА Новости... ПРАЙМ, 20.04.2021
египет, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Посольство Египта в Москве подтверждает, что есть планы по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, заявил РИА Новости советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.
"В ближайшее время, но конкретной даты еще нет", — сказал он.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время. Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.