МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Москва прорабатывает программу стимулирования вакцинации пожилых, в том числе поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

"Во многих странах и городах мира из-за этого был введен жесткий локдаун, что нанесло огромный ущерб предпринимателям. Чтобы избежать подобного сценария в Москве, ТПП предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу", — сообщил мэр.

Собянин отметил, что пожилые москвичи, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках, участвующих в программе. Он добавил, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками.

"Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса. Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса", — заявил Собянин.

Он добавил, что правительство Москвы обеспечит необходимую организационную поддержку. Для этого будет использована инфраструктура, созданная в 2020 году при реализации программы стимулирования потребительского спроса "Миллион призов".