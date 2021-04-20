БЕРЛИН, 20 апр — ПРАЙМ. Слушания по апелляции Nord Stream 2 AG на отказ немецкого регулятора вывести "Северный поток 2" из-под действия газовой директивы ЕС предварительно назначены на 30 июня, заявили РИА Новости в пресс-службе высшего земельного суда в Дюссельдорфе. Минобороны ФРГ поставило под вопрос использование "Северного потока 2"

"Слушания предварительно назначены на 30 июня", — заявили в пресс-службе.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

Оператор Nord Stream 2 AG подал иск в высший земельный суд в Дюссельдорфе на это решение. В марте в Минэкономики ФРГ заявляли, что решение по иску Nord Stream 2 AG может быть принято в июне.