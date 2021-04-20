МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Безработица в России в марте 2021 года снизилась до 5,4% с 5,7% в феврале, следует из оперативного доклада Росстата.

"В марте 2021 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,4% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в докладе.

При этом в марте 2021 года зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 1,7 миллиона человек, в том числе 0,9 миллиона человек получали пособие по безработице.

Общий уровень безработицы в России в настоящее время опустился ниже уровня апреля 2020 года, на который пришлось начало ее роста (тогда 4,286 миллиона человек классифицировались как безработные).

Именно в апреле 2020 года произошел резкий рост безработицы — показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в январе 2021 года тенденция продолжилась.

В марте текущего года общая численность безработных снизилась до 4,057 миллиона человек с 4,244 миллиона человек в феврале (снижение на 187 тысяч, или на 4,4%), при этом к марту прошлого года рост составил 16,4%. Количество официально зарегистрированных безработных за месяц сократилось на 472 тысячи человек, или на 21,2%, а по сравнению с мартом прошлого года — выросло в 2,4 раза (с 727 тысяч).

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в марте 2021 году составила 75 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

Помимо этого, ведомство сообщило о росте реальных зарплат. Сообщается, что их рост в феврале ускорился до 2% в годовом выражении с 0,1% в январе.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с январем 2021 года реальные зарплаты в РФ в феврале выросли на 1,7%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2021 года составила 51 229 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,8%", — говорится в документе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также выросла — на 2,5%.