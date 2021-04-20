МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Собянин предложил ввести льготы для пожилых москвичей, привитых от COVID

"Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации… необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации", — говорится в документе.

Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.

Интервал между первым и повторным тестом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.

Ранее сообщалось, что все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.