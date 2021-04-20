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Россиян, въезжающих в страну, обяжут дважды сдать тест на COVID
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Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток, соответствующее постановление главного... ПРАЙМ, 20.04.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации… необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации", — говорится в документе.
Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.
Интервал между первым и повторным тестом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.
Ранее сообщалось, что все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.