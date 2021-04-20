МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ВВП РФ в марте 2021 года вырос на 0,5% в годовом выражении впервые с марта 2020 года, по итогам первого квартала — снижение на 1,3%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2021 года темпы ВВП впервые с конца первого квартала прошлого года перешли в положительную область и составили 0,5% год к году (после снижения на 2,5% год к году в феврале, минус 2,2% год к году в январе). По итогам первого квартала снижение ВВП замедлилось до 1,3% в годовом выражении", — говорится в документе.

По данным Росстата, спад ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года замедлился до 1,8% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем квартале. По итогам прошлого года, спад ВВП РФ составил 3%.

"Впервые с марта прошлого года, по нашей оценке, темпы роста ВВП в реальном выражении вышли в положительную область. Связываем это с положительной динамикой в ряде отраслей, в частности, промышленности и грузооборотом транспорта, а также в строительстве. Основными драйверами стали отрасли машиностроительного и химического комплексов", — прокомментировала данные статистики заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.