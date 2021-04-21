МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в марте в годовом выражении ускорилась до 0,7% с 0,4% в феврале, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Безработица в Великобритании в декабре-феврале неожиданно снизилась

Месячная инфляция совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, годовая инфляция прогнозировалась на уровне в 0,8%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 1% в годовом выражении против 0,7% месяцем ранее. В месячном выражении цены выросли на 0,2% после роста на 0,1% в феврале.