МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Сегодня были обнародованы новые данные о внешнеторговом обороте России.

РОССИЯ И КИТАЙ

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-феврале сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,37 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из России в Китай упал на 12% и составил 8,293 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая — вырос на 11,8%, до 9,078 миллиарда.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 18,5% с 18,7% годом ранее.

РОССИЯ И США

Оборот торговли между Россией и США в январе-феврале увеличился на 2,8% в годовом выражении и составил 3,959 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из России в США составил 1,805 миллиарда долларов (падение на 13,6%), импорт в РФ из США — 2,154 миллиарда (рост на 22,3%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 4,2% с 4,1%.

РОССИЯ И ЕС

Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-феврале снизился на 5,6% в годовом выражении и составил 33,496 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ в Евросоюз упал на 10,5%, составив 21,882 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС вырос на 5,5% — до 11,615 миллиарда долларов.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 35,7% с 37,7% годом ранее.

РОССИЯ И УКРАИНА

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-феврале составил 1,431 миллиарда долларов, сократившись на 10,3% в годовом выражении, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 945,4 миллиона долларов (снижение на 6,8%), импорт в Россию с Украины — 485,3 миллиона (падение на 16,4%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,5% с 1,7% годом ранее.

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-феврале вырос на 18,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 4,98 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе, экспорт из РФ в Белоруссию составил 2,957 миллиарда долларов (рост на 30,3%), импорт в Россию из Белоруссии — 2,023 миллиарда (увеличение на 4,5%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 5,3% с 4,5% годом ранее.