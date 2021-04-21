МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, с июля будут платить в среднем по 5650 рублей в месяц, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию. Президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях либо в семьях, где родители разведены и один из них имеет право на алименты.

"С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей", — заявил Путин.