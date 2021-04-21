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https://1prime.ru/state_regulation/20210421/833509751.html
Путин объявил о новых выплатах для детей из неполных семей
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Детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, с июля будут платить в среднем по 5650 рублей в месяц, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду выступает с... ПРАЙМ, 21.04.2021
выплаты, послание федеральному собранию, дети, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, с июля будут платить в среднем по 5650 рублей в месяц, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию. Президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях либо в семьях, где родители разведены и один из них имеет право на алименты.
"С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей", — заявил Путин.