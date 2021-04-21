МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первокласников.

Глава РФ заявил об этом в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.