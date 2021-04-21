2021-04-21T12:40:00+03:00
2021-04-21T12:42:40+03:00
2021-04-21T12:40:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210421/833509871.html
Семьям с детьми-школьниками выплатят по десять тысяч рублей
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первокласников... ПРАЙМ, 21.04.2021
выплаты, послание федеральному собранию, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83350/98/833509844.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83350/98/833509844.jpg
https://1prime.ru/images/83350/98/833509843.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83350/98/833509843.jpg
https://1prime.ru/images/83350/98/833509842.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83350/98/833509842.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первокласников.
Глава РФ заявил об этом в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.