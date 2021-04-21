МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Больничные по уходу за ребенком до семи лет надо оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа работы, все законодательные решения нужно принять в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания Федеральному собранию. Путин объявил о новых выплатах для детей из неполных семей

"Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа. В целом, это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка", — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают.

"Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребенка", — сказал Путин.

В понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением полностью оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа. По его словам, данная мера поддержит молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность.