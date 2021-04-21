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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210421/833510042.html
Путин пообещал восстановить рынок труда и доходы россиян
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Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания Федеральному собранию... ПРАЙМ, 21.04.2021
послание федеральному собранию, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания Федеральному собранию.
"Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём, но этого ещё не произошло", — сказал Путин.
Так, государство будет стимулировать частные инвестиции для поддержки создания новых рабочих мест, заявил глава государства.
Рынок труда должен быть восстановлен к концу текущего года, но надо постараться раньше, подчеркнул Путин.