МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания Федеральному собранию.

"Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём, но этого ещё не произошло", — сказал Путин.

Так, государство будет стимулировать частные инвестиции для поддержки создания новых рабочих мест, заявил глава государства.

Рынок труда должен быть восстановлен к концу текущего года, но надо постараться раньше, подчеркнул Путин.