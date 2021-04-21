МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Доплату в 5 тысяч рублей надо распространить и на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Путин призвал полностью оплачивать больничные по уходу за детьми до 7 лет

"С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение, помню, как в прошлый раз мы на этот счет вели дискуссию, однако ко мне обращаются, люди пишут, педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить эту несправедливость, нужно это исправить и установить такую же доплату 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах", — сказал Путин.