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Путин: кураторам групп в техникумах нужно доплачивать по 5 тысяч рублей
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Доплату в 5 тысяч рублей надо распространить и на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. "С... ПРАЙМ, 21.04.2021
доплата, послание федеральному собранию, владимир путин, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Доплату в 5 тысяч рублей надо распространить и на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
"С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение, помню, как в прошлый раз мы на этот счет вели дискуссию, однако ко мне обращаются, люди пишут, педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить эту несправедливость, нужно это исправить и установить такую же доплату 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах", — сказал Путин.