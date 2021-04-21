МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет.

Президент предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет.

"Мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития, а именно так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3%годовых и сроком погашения 15 лет", — сказал Путин.

До 2023 года регионам планируется выдать инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 миллиардов рублей. Их предоставят субъектам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на проекты с федеральной экспертизой.

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Регионы с низким уровнем долга получат больше инфраструктурных кредитов.

"При реструктуризации долгов регионов надо руководствоваться принципами справедливости, поддержать именно тех, кто проводит взвешенную политику, указал президент.

"При реструктуризации долгов регионов мы должны руководствоваться принципом справедливости. Ну, собственно говоря, как всегда. У одних субъектов Федерации объем накопленной коммерческой задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не набирали кредитов. Может получиться так, что они почувствуют себя в проигрыше. Так быть не должно быть и не будет", — сказал президент.

"Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов", — пояснил Путин.

Регионам, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% собственного дохода, надо заместить ее бюджетными займами с погашением до 2029 года, заявил президент.

Как подчеркнул глава государства, регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности надо помочь.

"Предлагаю следующее: весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со срокам погашения до 2029 года", — сказал Путин.

Он выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.

"Предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Мне кажется, это справедливо", — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что срок таких кредитов истекает уже через два месяца — 1 июля.

"Предлагаю пролонгировать их до 2029 года", — подчеркнул президент.

Средства инфраструктурных кредитов и Фонда национального благосостояния (ФНБ) должны работать на все регионы России, подчеркнул президент.

ПОДДЕРЖКА ОТВЕТСТВЕННЫМ

Он также заявил о планах поддержать регионы, которые берут на себя ответственность и запускают проекты созидания.

"Стремление руководителей субъектов федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться", — заявил президент.

"Мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убежден, что большой потенциал есть у каждого региона России", — добавил он.