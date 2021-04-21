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Путин призвал снять лишние ограничения для несырьевых экспортеров
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо снять все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров с июля 2021 года. "Нужно существенно... ПРАЙМ, 21.04.2021
валютная выручка, экспорт, послание федеральному собранию, владимир путин, новости, экономика, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо снять все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров с июля 2021 года.
"Нужно существенно упростить условия для работы несырьевых экспортеров. Мы уже, конечно, идем по этому пути в течение нескольких лет, но нужно снять для этих экспортеров все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Это одна из проблем. Такой порядок должен заработать уже с июля текущего года", — сказал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.