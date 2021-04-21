МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо снять все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров с июля 2021 года. Путин видит возможности для наращивания инвестиций в инфраструктуру

"Нужно существенно упростить условия для работы несырьевых экспортеров. Мы уже, конечно, идем по этому пути в течение нескольких лет, но нужно снять для этих экспортеров все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Это одна из проблем. Такой порядок должен заработать уже с июля текущего года", — сказал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.