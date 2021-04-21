МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поручил правительству к июлю представить меры по реализации целей социально-экономического развития России.

"Сегодня в послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного управления", — сказал президент в послании Федеральному собранию. Путин считает недостаточными точечные меры по сдерживанию цен

"Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года", — обозначил сроки Путин.

Он подчеркнул, что за текущей работой нельзя забывать о целях стратегического и национального развития России. Также нужно совершенствовать механизмы достижения этих целей.