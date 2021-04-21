2021-04-21T13:47:23+03:00
2021-04-21T13:47:23+03:00
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2021
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Кабмин к июлю представит меры по реализации национальных целей развития
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Президент Владимир Путин поручил правительству к июлю представить меры по реализации целей социально-экономического развития России. "Сегодня в послании даны поручения в сфере... ПРАЙМ, 21.04.2021
поручения, правительство рф, послание федеральному собранию, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поручил правительству к июлю представить меры по реализации целей социально-экономического развития России.
"Сегодня в послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного управления", — сказал президент в послании Федеральному собранию.
"Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года", — обозначил сроки Путин.
Он подчеркнул, что за текущей работой нельзя забывать о целях стратегического и национального развития России. Также нужно совершенствовать механизмы достижения этих целей.