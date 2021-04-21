МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство и ЦБ РФ должны продолжать проводить ответственную финансовую политику, обеспечивать макроэкономическую устойчивость и сдерживать инфляцию вблизи цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин. Путин видит возможности для наращивания инвестиций в инфраструктуру

С осени в России начала разгоняться инфляция, пока она в годовом выражении по-прежнему превышает таргет ЦБ в 4%. По данным Росстата, в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. При этом в апреле, согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, годовая инфляция в стране замедлится до 5,5%.

"В прошлом году мы значительно увеличили бюджетные расходы, при этом сохранили устойчивость государственных финансов. Правительство совместно с Центральным банком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику, обеспечение макроэкономической стабильности и сдерживание инфляции в установленных параметрах. Чрезвычайно важная задача, исхожу из того, что она будет безусловно решена", — сказал президент, оглашая послание Федеральному собранию.