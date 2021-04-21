МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Все первоочередные законы, необходимые для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, будут приняты парламентом до конца весенней сессии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию

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"Завтра мы обсудим меры, которые мы должны предпринять по озвученным в послании вопросам социальной, региональной политики, чтобы обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию. Затягивать нельзя, нельзя откладывать, нужна динамичная, слаженная работа всех уровней власти", — заявила она в эфире "России 24".

По ее словам, Госдума и Совет Федерации согласуют свои действия для принятия этих законов.

"Все необходимые законы, которые требуют оперативного решения, мы примем в весеннюю сессию, остальные вопросы — уже в осеннюю", — сообщила Матвиенко.

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