МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Все первоочередные законы, необходимые для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, будут приняты парламентом до конца весенней сессии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Путин объявил о новых выплатах для детей из неполных семей

"Завтра мы обсудим меры, которые мы должны предпринять по озвученным в послании вопросам социальной, региональной политики, чтобы обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию. Затягивать нельзя, нельзя откладывать, нужна динамичная, слаженная работа всех уровней власти", — заявила она в эфире "России 24".

По ее словам, Госдума и Совет Федерации согласуют свои действия для принятия этих законов.

"Все необходимые законы, которые требуют оперативного решения, мы примем в весеннюю сессию, остальные вопросы — уже в осеннюю", — сообщила Матвиенко.

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