2021-04-21T14:09:10+03:00
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Матвиенко: законы для реализации послания президента примут до июля
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Все первоочередные законы, необходимые для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, будут приняты парламентом до конца весенней сессии, заявила... ПРАЙМ, 21.04.2021
владимир путин, послание федеральному собранию, валентина матвиенко, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Все первоочередные законы, необходимые для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, будут приняты парламентом до конца весенней сессии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Завтра мы обсудим меры, которые мы должны предпринять по озвученным в послании вопросам социальной, региональной политики, чтобы обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию. Затягивать нельзя, нельзя откладывать, нужна динамичная, слаженная работа всех уровней власти", — заявила она в эфире "России 24".
По ее словам, Госдума и Совет Федерации согласуют свои действия для принятия этих законов.
"Все необходимые законы, которые требуют оперативного решения, мы примем в весеннюю сессию, остальные вопросы — уже в осеннюю", — сообщила Матвиенко.
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