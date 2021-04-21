МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россияне к 20 апреля в рамках третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки приобрели туры на 12,5 миллиарда рублей, им возвращено 2,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Правительство выделило 2 миллиарда рублей, и сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тысяч человек. На 20 апреля совокупный кешбэк составил 2,362 миллиарда рублей, объем продаж — 12,481 миллиарда рублей. Совершено 278 188 транзакций", — сказал Чернышенко. Аналитики узнали, сколько россияне зарабатывают на кешбэке

Помимо этого, сообщается, что правительство в ближайшее время посчитает суммы, нужные для продления программы туристического кешбэка, а также на запуск возмещения средств на путевки для детей, сообщил Чернышенко.

Президент Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки. Глава государства также предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в детские лагеря.

"Если по обычным турам условия до конца года будут сохранены — возврат 20% от стоимости тура, то по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Все необходимые расчеты в ближайшее время правительством будут произведены", — сообщил Чернышенко.

Он подчеркнул, что решения президента станут большим подспорьем для родителей. "А для детей — это укрепление здоровья, новые впечатления и расширение кругозора благодаря путешествиям по регионам России", — указал вице-премьер.