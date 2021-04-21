МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ущерб от введения ЕС углеродного сбора на продукцию, выпуск которой связан с большим объемом выбросов парниковых газов в атмосферу, для российских предприятий-экспортеров может превысить три миллиарда евро в год, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов.
Во время ежегодного послания президент РФ Владимир Путин заявил, что выбросы парниковых газов от промышленности страны должны быть меньше к 2030 году, чем выбросы ЕС.
"Мы должны защитить углеродоёмкий российский экспортный потенциал. Наши крупнейшие угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия — в зоне риска из-за усиления международного климатического регулирования. По предварительным оценкам, негативный эффект от углеродного налога ЕС для российских экспортеров может превысить три миллиарда евро в год", — сказал Козлов.
Как отметил министр, основой для изменения экономического уклада станет законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и стратегия низкоуглеродного развития.
"Также будет запущена обязательная углеродная отчетность и ее государственный учет, сформирована инфраструктура для регистрации и верификации климатических проектов и торговли углеродными единицами", — добавил глава ведомства.
Евросоюз планирует ввести "углеродный налог" на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Еврокомиссия предложит правила работы налога к июню 2021 года, а сам налог заработает не позднее 1 ноября.
https://1prime.ru/state_regulation/20210421/833512931.html