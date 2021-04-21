МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ущерб от введения ЕС углеродного сбора на продукцию, выпуск которой связан с большим объемом выбросов парниковых газов в атмосферу, для российских предприятий-экспортеров может превысить три миллиарда евро в год, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов. МЭА прогнозирует рост мирового производства "чистой" энергии

Во время ежегодного послания президент РФ Владимир Путин заявил, что выбросы парниковых газов от промышленности страны должны быть меньше к 2030 году, чем выбросы ЕС.

"Мы должны защитить углеродоёмкий российский экспортный потенциал. Наши крупнейшие угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия — в зоне риска из-за усиления международного климатического регулирования. По предварительным оценкам, негативный эффект от углеродного налога ЕС для российских экспортеров может превысить три миллиарда евро в год", — сказал Козлов.

Как отметил министр, основой для изменения экономического уклада станет законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и стратегия низкоуглеродного развития.

"Также будет запущена обязательная углеродная отчетность и ее государственный учет, сформирована инфраструктура для регистрации и верификации климатических проектов и торговли углеродными единицами", — добавил глава ведомства.

Евросоюз планирует ввести "углеродный налог" на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Еврокомиссия предложит правила работы налога к июню 2021 года, а сам налог заработает не позднее 1 ноября.