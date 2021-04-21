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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210421/833512991.html
Минтруд назвал число россиян, имеющих право на новую детскую выплату
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Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков... ПРАЙМ, 21.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов", — сказал Котяков в ответ на вопрос, сколько человек смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, объявленными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.