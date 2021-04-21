МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Порядка 17 миллионов человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Семьям с детьми-школьниками выплатят по десять тысяч рублей

"Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 миллионов детей, соответственно, порядка 17 миллионов", — сказал Котяков в ответ на вопрос, сколько человек смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, объявленными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.