МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Продление программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки до конца года, которое в среду в своем обращении предложил президент РФ Владимир Путин, — реальная и эффективная мера поддержки отрасли, считают опрошенные РИА Новости представители туристической сферы.

Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20%-ным возвратом средств на туристические путевки.

"Это беспрецедентная мера поддержки туристической отрасли, которая помогает российскому турбизнесу, понесшему колоссальные убытки из-за пандемии", — отметил президент Российского союза туроператоров (РСТ) Адрей Игнатьев. Стало известно, сколько кешбэка получили россияне за купленные туры

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также подчеркнула, что инициатива президента станет большой поддержкой для туротрасли. "Это очень хорошая новость и для туристов, и для индустрии. Реальная и эффективная мера поддержки", — отметила она.

По мнению гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, туристический кешбэк — действительно работающий инструмент, который помогает развитию туротрасли. "Рост продаж благодаря кешбэку составил 15-20%. Особенно важна программа в низкий сезон, на лето можно сделать перерыв. Акции должны брать паузу", — сказал он.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян выразил мнение, что кешбэк имеет перспективы только в случае долгосрочной реализации. "Только сохранение ее на годы вперед позволит реально стимулировать россиян к тому, что бы отдыхать в России", — отметил собеседник агентства.

Мурадян также считает, что программе необходимо работать круглый год, но с изменением размеров кешбэка в зависимости от периода. "Чем выше спрос — тем ниже кешбэк, и чем ниже спрос — тем выше кешбэк. Тем самым можно будет варьировать нагрузку", — заключил он.