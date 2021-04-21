МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Продление программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки до конца года, которое в среду в своем обращении предложил президент РФ Владимир Путин, — реальная и эффективная мера поддержки отрасли, считают опрошенные РИА Новости представители туристической сферы.
Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20%-ным возвратом средств на туристические путевки.
"Это беспрецедентная мера поддержки туристической отрасли, которая помогает российскому турбизнесу, понесшему колоссальные убытки из-за пандемии", — отметил президент Российского союза туроператоров (РСТ) Адрей Игнатьев.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также подчеркнула, что инициатива президента станет большой поддержкой для туротрасли. "Это очень хорошая новость и для туристов, и для индустрии. Реальная и эффективная мера поддержки", — отметила она.
По мнению гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, туристический кешбэк — действительно работающий инструмент, который помогает развитию туротрасли. "Рост продаж благодаря кешбэку составил 15-20%. Особенно важна программа в низкий сезон, на лето можно сделать перерыв. Акции должны брать паузу", — сказал он.
Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян выразил мнение, что кешбэк имеет перспективы только в случае долгосрочной реализации. "Только сохранение ее на годы вперед позволит реально стимулировать россиян к тому, что бы отдыхать в России", — отметил собеседник агентства.
Мурадян также считает, что программе необходимо работать круглый год, но с изменением размеров кешбэка в зависимости от периода. "Чем выше спрос — тем ниже кешбэк, и чем ниже спрос — тем выше кешбэк. Тем самым можно будет варьировать нагрузку", — заключил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20210421/833513227.html