МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что финансов на озвученные в послании главы государства Владимира Путина меры хватит, разбалансировки бюджета не будет.

"Безусловно. Во-первых, это все не с потолка берется. Вот я когда сказал, что это плод коллективного труда и проработки во многом также с министерством финансов, потому что все эти инициативы тщательно прорабатываются и, разумеется, не допускается ситуация, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджета. Об этом не может быть и речи", — сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, хватит ли финансов на озвученные в ходе послания Федеральному собранию меры. Реализация послания Путина обойдется бюджету в 400 миллиардов рублей

В Кремле также заявили, что "никакого мечтательства" в озвученных Путиным в послании мерах нет.

"Нет, президент совсем не мечтатель, он абсолютно трезво оценивает ситуацию, еще раз говорю, он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим, он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса. Президент четко сказал, что у нас катастрофическая ситуация с деторождаемостью. У нас демографические ямы совпали 40-х годов, 90-х годов, и у нас упала рождаемость, к сожалению. Да, это такие последствия исторические, с которыми мы сейчас справляемся", — сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что в РФ социальное государство, для Путина это чрезвычайно важно, отсюда такое количество мер поддержки, льгот.

"Но никакого мечтательства здесь нет", — подчеркнул президент.

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