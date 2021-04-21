МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, оглашение которого в этом году длилось 1 час 18 минут, была посвящена внутренним вопросам. Преодоление последствий пандемии, здравоохранение, демография, региональная проблематика и стимулирование бизнеса стали центральными темами послания.

Глава государства озвучил целый комплекс мер, которые будут приняты для поддержки семей с детьми, включая выплату различных пособий, обозначил задачи, стоящие в сфере здравоохранения и шаги по поддержке регионов и бизнеса.

Путин также кратко затронул международную проблематику и ситуацию в оборонной сфере. Он рассказал о том, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования.

МОЩНЫЙ ЗАСЛОН ЭПИДЕМИИ

Часть послания была уделена влиянию пандемии коронавируса на различные сферы жизни российского общества. Президент поблагодарил россиян за огромный и напряженный труд во время пандемии, при этом отметив, что граждане РФ в это время проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности.

"Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии ",- сказал Путин.

"Наряду с естественно большой тревогой вот у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, сплотившись, мы смогли сработать на опережение ", — сказал он.

Глава государства также отметил и успехи российских ученых, которые совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от COVID-19. Путин подчеркнул, что коронавирус не побежден окончательно и необходимо сохранять бдительность. Он подчеркнул центральное значение вакцинации в борьбе с коронавирусом и призвал россиян сделать прививку.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ

Касаясь ситуации в демографии, глава государства назвал ее чрезвычайной.

"Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века, и понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная — к сожалению, это так, нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать исходя из этой ситуации", — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что сбережение народа является сейчас для страны высшим приоритетом. Прирост населения России и увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет являются стратегическими направлениями деятельности властей, заявил Путин.

"Статистика дает нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные цифры, мы видим даже определенное снижение — понятное с этой пандемией, что происходит, — но стратегических целей в этом направлении, на этом важнейшем направлении мы отменять не будем", — добавил глава государства.

Говоря о здравоохранении, президент отметил, что в этой сфере сохраняется много нерешенных проблем, и сообщил, что они будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний Госсовета.

Он поручил правительству и Минздраву расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов с 1 июля. Глава государства также поручил исключить в поликлиниках очереди, трудности с записью на диагностику к профильному специалисту и получением рецептов.

Президент подчеркнул, что мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, и Россия не может ее пропустить.

"Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов к диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача — поставить такие технологии на службу граждан нашей страны, именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения", — заявил Путин.

Глава государства заявил, что в случае появления новой опасной инфекции РФ должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину.

Путин также затронул вопросы, касающиеся системы образования в России. Он отметил, что такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, нет практически ни в одной стране мира. Президент сообщил, что российских вузах вскоре появятся еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них — для регионов.

Путин также выразил удивление рядом школьных учебников истории, которые упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва.

"До сих пор еще, знаете, открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Кто пропускает то, что там написано? Там про Сталинградскую битву может быть не сказано. Бывает и такое, удивительно! Не знаю, даже не хочу комментировать", — сказал Путин.

УДАР ПО БЛАГОСОСТОЯНИЮ

В послании глава государства отметил тот факт, что пандемия COVID-19 нанесла удар по благосостоянию людей, обострив социальное неравенство не только в России, но и во всём мире. Рост цен съедает доходы граждан, были приняты решения по недопущению их увеличения, но этого недостаточно, подчеркнул Путин.

"Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём, но этого ещё не произошло", — пообещал Путин.

При этом он подчеркнул, что власти не будут директивно устанавливать цены на продовольствие.

"Задача правительства – сформировать именно долговременные условия, которые с помощью, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощью рыночных механизмов – а они есть — гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка", — сказал Путин.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Одна из новелл, предложенных главой государства — социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна", которое должно заработать с 2022 года.

"Это значит, что все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна", без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации", — заявил президент.

Глава государства также озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми. Так, он поручил кабмину к июлю подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми. При этом он подчеркнул, что необходимо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей. В этой связи детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, с июля будут платить в среднем по 5 650 рублей в месяц, заявил Путин.

Президент также предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6 тысяч 350 рублей в месяц. В качестве еще одной меры поддержки семей Путин предложил больничные по уходу за ребенком до 7 лет оплачивать в полном объеме.

Кроме того, глава государства предложил осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников.

Затронул Путин в послании и тему выплаты алиментов на детей, подчеркнув, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком.

"Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Государство обязано защитить права ребенка, именно об этом идет речь", — добавил он.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Глава государства также затронул в послании проблемы экологии и озвучил меры, которые должны быть приняты в этой сфере. Так, в РФ нужно создать систему жесткого контроля и мониторинга за углеродными выбросами, а выброс парниковых газов в стране в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в ЕС.

Путин также попросил Федеральное собрание ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за вред экологии. По его словам, принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере с обращениями с отходами.

Глава государства предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города России, где с этим неблагополучно.

Он также призвал адаптировать промышленность, АПК и инфраструктуру к вызовам изменения климата.

"Мы должны ответственно ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг", — сказал Путин.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Особое внимание президент РФ уделил поддержке российского бизнеса. Он отметил, что в прошлом году власти "направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, в том числе, за счет льготных кредитов на выплату зарплат сохранили свыше 5 миллионов рабочих мест". Путин обратил внимание, что эта программа сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность.

Президент напомнил, что в 2020 году с 30% до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса, и заявил, что это решение будет применяться на постоянной основе и пересмотру не подлежит.

Путин заявил, что кабмину поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта. По его словам, власти России уже списали многие архаичные барьеры, мешавшие работе бизнеса, но надо продолжить их существенно упрощать.

"Талант предпринимателя — это, в первую очередь, талант созидателя, стремление менять жизнь к лучшему вокруг себя, создавать новые рабочие места. И такой настрой государство обязательно будет поддерживать", — сказал президент.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Отдельно глава государства остановился на региональной проблематике. Путин поручил правительству РФ до июня представить предложения по долгосрочной устойчивости финансовой самостоятельности регионов. Он также предложил реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии коронавируса.

"При реструктуризации долгов регионов мы должны руководствоваться принципом справедливости, собственно говоря, как всегда. У одних субъектов Федерации объем накопленной задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не набирали кредитов. Может получиться так, что сейчас они почувствуют себя в проигрыше. Так быть не должно, естественно, и не будет. Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику", — сказал Путин

Еще одна мера по поддержке субъектов федерации — инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться субъектам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на проекты с федеральной экспертизой, отметил глава государства.

Он также сообщил, что власти России по итогам года будут принимать решения по донастройке налогового законодательства, отметив, что ждет предложений от правительства.

"Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль, и с учетом этого по итогам года будем принимать решение о возможной донастройке налогового законодательства. Жду здесь от правительства конкретных предложений", — сказал Путин.

НЕ ХОТИМ СЖИГАТЬ МОСТЫ

Глава государства также кратко остановился на международной проблематике. Он заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права, а если кто-то к РФ будет принимать высокомерный и эгоистичный тон, РФ найдет, чем ответить.

"В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта — кто громче что-то скажет", — сказал Путин.

Он сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. По его словам, Россия ни с кем не хочет сжигать мосты, но если кто-то намерен это сделать, то РФ ответит асимметрично, быстро и жестко.

При этом он отметил, что мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать волю другим. Российский президент также подчеркнул, что вопиющие действия, такие как попытки убийства президента Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии, не находят осуждения у коллективного Запада.

"Но, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы перешли уже", — отметил российский президент

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

В послании Путин также уделил внимание вопросам безопасности и обороны. Он заявил, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами. В частности, он сообщил, что первый полк, укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", заступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Кроме того, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты "Циркон".

"К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%", — сказал он.

Путин также заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования.

"Как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии новых ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения", — заявил он.